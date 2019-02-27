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Hatayspor, Galatasaray karşısında Mirkan'ın attığı golle 3-2 öne geçti! Hatayspor 3-2 Galatasaray

27.02.2019 15:52

Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında 79. dakikada Mirkan'ın attığı golle Galatasaray karşısında 3-2 öne geçti.


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