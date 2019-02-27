Hatayspor, Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle 4-2 öne geçti! Hatayspor 4-2 Galatasaray 27.02.2019 16:07

Hatayspor 83. dakikada Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin hatasından dolayı 4. golü buldu. Ancak hakem golü top dışarıdan geldi diyerek iptal etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR kararı sonrası hakem golü verdi ve Hatayspor, Galatasaray karşısında 4-2 öne geçti.