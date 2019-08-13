Hatay'da saniye saniye dehşet! Trenin altında kaldı (Video) 13.08.2019 15:40

Hatay Erzin'de bir yük treni, traktöre çarptı. Yaşanan kaza sonrası traktörde bulunan bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı. Kaza tren kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos'ta yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada raylardaki traktörde bulunan sürücü Kozak'ın araçtan inmeye, oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor. Trenin traktöre çarpma anı görülüyor.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.