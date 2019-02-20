Haberler Web TV Hatay'da korkutan deprem | Kandilli Rasathanesi son depremler...

Hatay'da korkutan deprem | Kandilli Rasathanesi son depremler...

20.02.2019 09:34

Hatay Samandağ'ında saat 08.35'de.4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları