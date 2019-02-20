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Hatay'da korkunç olay! 3 kadın cesedi bulundu

20.02.2019 17:19

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.


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