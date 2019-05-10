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Hatay'da fuhuş operasyonu! Fas uyruklu 20 kadın kurtarıldı (Video)

10.05.2019 11:54

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine kent merkezindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu 2 kadının da aralarında yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Faslı 20 kadının ise kurtarıldığı öğrenildi.


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