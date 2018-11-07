Hatay'da bir narenciye üreticisi şu sıralar bir hayli şaşkın. Çünkü ağacında büyüyen limonların şekli biber görünümünde...
Hatay'da biber görünümlü limonlar görenleri şaşırttı07 Kasım 2018, Çarşamba
- Hatay'da biber görünümlü limonlar görenleri şaşırttı
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