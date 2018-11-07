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Hatay'da biber görünümlü limonlar görenleri şaşırttı

07 Kasım 2018, Çarşamba

Hatay'da bir narenciye üreticisi şu sıralar bir hayli şaşkın. Çünkü ağacında büyüyen limonların şekli biber görünümünde...


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