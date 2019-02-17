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Hatay'da AVM'de iki grup arasında kavga çıktı! O anlar kamerada

17.02.2019 08:20

Hatay’da, bir AVM’deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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