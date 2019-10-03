Hatay'da askeri araç devrildi: 7 asker yaralı (Video)

Hatay’da jandarma personelini taşıyan zırhlı araç Belen- Amanos Dağları bölgesinde devrildi. Kaza sonucu 7 asker yaralandı. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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