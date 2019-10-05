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Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

05.10.2019 15:15

Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor.


Hatay'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

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