Hatay Reyhanlı'da patlama! Peki patlamanın sebebi ne? Hedef neresiydi?

Hatay Reyhanlı'da bir araçta yaşanan patlama sonrasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. A Haber muhabiri patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Peki patlamanın sebebi neydi? Araçta bulunan EYP'ler ile saldırı mı hedeflendi?
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama yaşandı. Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti.
Patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. A Haber muhabiri patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Peki patlamanın sebebi neydi? Araçta bulunan EYP'ler ile saldırı mı hedeflendi?
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