Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı

HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile İskenderun kurtuluş mahallesindeki ikametinde göz altına alındı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele gurup amirliği tarafından nöbetçi savcılığa sevk edilen Hülya Ateş, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı12.10.2019 17:09
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