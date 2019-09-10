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Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün yaralandığı eşinin öldüğü kaza kamerada! İşte o anlar (Video)

10.09.2019 14:09

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin Niğde'de geçirdikleri trafik kazasının mobese görüntüleri ortaya çıktı.. Kamil Karabörk'ün eşi kazada hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Niğde'de Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası yaptı. Karabörk'ün eşi kazada hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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