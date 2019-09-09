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Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirdi! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)

09.09.2019 15:53

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.


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