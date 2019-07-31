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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan kardeş atamasına "liyakat" kılıfı

31.07.2019 05:31

Lafa gelince liyakat kelimesini elinden düşürmeyen CHP'de belediyeler gelir kapısı yapıldı. Her gün bir yenisi ortaya çıkan CHP'li belediyelerdeki son torpil skandalının üyesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kardeşini HATSU Özel Kalem Müdürlüğü'ne atamasına ilişkin yaptığı pişkin savunmada 'liyakat' kılıfını uydurdu.


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