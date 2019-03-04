Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş seçim için yaptığı mahalle ziyaretlerinde vatandaşa "Oy vermezseniz şerefsizsiniz" demiş ve büyük tepki toplamıştı. Savaş'ın skandalı bununla da bitmedi. Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savuran Savaş, "Düzgün oy vermezseniz bir daha bu köye gelmem" ifadesini kullandı.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bir skandal daha! Buda mı şaka?04.03.2019 00:51
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