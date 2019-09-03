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Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar

03.09.2019 23:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 7'si tutuklandı.


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