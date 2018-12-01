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Hastanede korkunç tesadüf! Ölü ve yaralılar var...

01 Aralık 2018, Cumartesi

Osmaniye'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.


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