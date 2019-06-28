Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi28.06.2019 02:14
- Konya'da 'platonik' vahşeti! Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldürdü
- Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
- Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor
- Ataşehir'de tehlikeli yolculuk
- Sosyal medyadan yardım istemişti! Nisa Karaçoroğlu, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
- İzmir Foça'da 25 yıldır bitmeyen su sorunu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti
- CHP, HDP'ye ittifak diyetini mi ödüyor? HDP'nin önergesine CHP desteği
- İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a uyarı: Savaş kısa sürmez
- Müge Anlı çileden çıktı! İpucu vermesine rağmen...
- Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi
- Müge Anlı'dan Damla Gezen'e tavsiyeler
- Yer: İstanbul... Damat duvağı açtığında şoke oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.