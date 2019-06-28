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Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi

28.06.2019 02:14

Konya​ Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle  yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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