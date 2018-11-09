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Hastane önünde sağlık çalışanı bıçaklandı

09 Kasım 2018, Cuma

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.


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