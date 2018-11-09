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Hastane kurucusu doktor evinde başından vurulmuş halde bulundu

09 Kasım 2018, Cuma

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Parkinson hastası Opr. Dr. Salih Mertan (70), evinde başına dayağı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Mertan, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, ambulansta yaşamını yitirdi.


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