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  • Hastalığının ardından Cüneyt Arkın’dan ilk görüntü... Arkın 30 Ağustos mesajı verdi

Hastalığının ardından Cüneyt Arkın’dan ilk görüntü... Arkın 30 Ağustos mesajı verdi

30 Ağustos 2018, Perşembe

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın hastalığının ardından ilk görüntüsünü oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabında paylaştı. Yeşilçam’ın usta ismi videoda verdiği mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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