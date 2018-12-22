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Hasta yakınları doktor ve 3 hemşireyi dövdüler

22 Aralık 2018, Cumartesi

Antalya'da hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi dövdü. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.


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