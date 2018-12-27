Haberler Web TV Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı

Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı

27 Aralık 2018, Perşembe

Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları