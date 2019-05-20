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Hasta almaya giden ambulans cayır cayır yandı

20.05.2019 11:22

İkitelli'de bir ambulans henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Yangın sonucu ambulansta bulunan bazı oksijen tüpleri patlarken, araç kullanılamaz hale geldi.


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