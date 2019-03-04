Hasköy'de ilginç olay! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

İstanbul Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede bir ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.
Hasköy'de ilginç olay! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor04.03.2019 12:30
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