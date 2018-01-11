Hasaneyn: Allah Erdoğan'ı bu ümmete lider olarak seçti
10 Ocak 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyarette kimsenin beklemediği bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan Sudan'da kadim dostu El-Fatih Ali Hasaneyn'in evine konuk oldu. Ziyaretin ardından A Haber'e konuşan Hasaneyn, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu ümmete bir lider olarak seçti. Onu aydınlattı, eğitti ve ona bir zafer verdi" dedi
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