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Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya silahlı saldırı: 3 yaralı

13 Kasım 2018, Salı

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


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