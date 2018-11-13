Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya silahlı saldırı: 3 yaralı13 Kasım 2018, Salı
- Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya silahlı saldırı: 3 yaralı
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