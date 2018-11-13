Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya silahlı saldırı: 3 yaralı 13 Kasım 2018, Salı

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.