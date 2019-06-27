Hasan Şaş'ın şarkı söylediği video sosyal medyada olay yarattı 27.06.2019 15:09

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın eline mikrofon alıp, şarkı söylediği o anlar sosyal medyayı salladı. 'Acılara tutunmak' adlı şarkıyı söyleyen Hasan Şaş'ın performansına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev yapan antrenör Hasan Şaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video gündeme oturdu.

Elinde mikrofonla şarkı söylerken aynı zamanda video ile çekim yapan ve sosyal medyada paylaşan Şaş'ın performansı dikkat çekti. Hasan Şaş, 'Her şey başladığı yerde biter' açıklamalı paylaşımında "Acı çekmek özgürlükse…" isimli parçayı seslendirdi.