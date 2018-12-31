Hasan Karakaya'nın vefatının 3. yılı anısına

Milli ve yerli gazeteci Hasan Karakaya 31 Aralık 2015’te vefat etti. İşte vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci olan Hasan Karakaya’nın hayat hikayesini anlatan portre…
Hasan Karakaya'nın vefatının 3. yılı anısına31 Aralık 2018, Pazartesi
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