Harun Palu evden çıkarılırken Müge Anlı muhabirine ne dedi? 09 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı ve ekibinin tüm gerçeği ortaya çıkarmasıyla harekete geçen Kocaeli Emniyeti önce Melike Tahnal'ın cesedini bulmak için kazı çalışmaları başlattı, ardından da önce Palu ailesini sonra da Müge Anlı canlı yayınındaki Emine ve Tuncer Ustael'i gözaltına aldı. Müge Anlı muhabiri, polis ekipleri tarafından evden çıkartılan Palu ailesine tk tek sorular sordu. Harun Palu ve Havva Palu bakın ne söyledi...