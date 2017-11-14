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Hariri'ye canlı yayında açıklama talimatı!

14 Kasım 2017, Salı
Saad Hariri, Lübnan başbakanlığından istifası sonrası ilk kez el-Müstakbel kanalına konuştu. Suudi Arabistan’da ev hapsinde tutulduğu iddialarına son noktayı koyması beklenen Hariri, “Özgürüm” dedi ancak kimse ikna olmadı. Hariri, mülakat sırasında sürekli kendisine talimat veren kişiye kızgın bir yüz ifadesiyle baktı. Sık sık su içen Hariri, yorgun ve üzgün görünüyordu.
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