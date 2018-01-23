Harekata giden komando: 'Düğüne gidiyoruz'

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Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' Harekatı için Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.
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ne derseniz deyin bunları görüp inan zor tuttum ama genede ağladım
işte bu buna bakıp duygulanmamak bir insan kansız hağin olması lazım inanın çyle duygulandımki işte sevgi işte savaşa gidiyorlar ama hiç belli etmiyorlar işte birlik işte asker sevgisi buna derim kıskananlar ezan okuyor çatlasın
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