Yol Durumu

Harekata giden komando: 'Düğüne gidiyoruz'

23 Ocak 2018, Salı
Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' Harekatı için Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ŞAHİN ŞAHİN

ne derseniz deyin bunları görüp inan zor tuttum ama genede ağladım

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.01.2018 16:02
ŞAHİN ŞAHİN

işte bu buna bakıp duygulanmamak bir insan kansız hağin olması lazım inanın çyle duygulandımki işte sevgi işte savaşa gidiyorlar ama hiç belli etmiyorlar işte birlik işte asker sevgisi buna derim kıskananlar ezan okuyor çatlasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.01.2018 15:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları