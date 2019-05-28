Harekat merkezinden ilk görüntüler! Bakan Akar operasyonu böyle yönetti 28.05.2019 10:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.