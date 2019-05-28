Harekat merkezinden ilk görüntüler! Bakan Akar operasyonu böyle yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.
Harekat merkezinden ilk görüntüler! Bakan Akar operasyonu böyle yönetti28.05.2019 10:27
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