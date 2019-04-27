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Haramidere'de Otobüs ile Minibüsün Çarpışma Anı Kamerada

27.04.2019 14:41

İstanbul D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


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