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Hapis cezası alan Pucca hüngür hüngür ağladı (Video)

12.07.2019 13:01

Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından isyan etti. Escobar tweeti nedeniyle 7 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Pucca lakaplı Selen Pınar Işık Instagram'dan paylaştığı hikayede göz yaşlarını tutamadı. Işık "Ben ne yapacağım?" diyerek ağladı.


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