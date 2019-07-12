Hapis cezası alan Pucca hüngür hüngür ağladı (Video) 12.07.2019 13:01

Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından isyan etti. Escobar tweeti nedeniyle 7 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Pucca lakaplı Selen Pınar Işık Instagram'dan paylaştığı hikayede göz yaşlarını tutamadı. Işık "Ben ne yapacağım?" diyerek ağladı.