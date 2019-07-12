Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından isyan etti. Escobar tweeti nedeniyle 7 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Pucca lakaplı Selen Pınar Işık Instagram'dan paylaştığı hikayede göz yaşlarını tutamadı. Işık "Ben ne yapacağım?" diyerek ağladı.
Hapis cezası alan Pucca hüngür hüngür ağladı (Video)12.07.2019 13:01
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