Hani'de İstiklal Marşı'nı Afrin'deki Mehmetçik için seslendirdiler 12 Mart 2018, Pazartesi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı Afrin'deki Mehmetçik için seslendirdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri ile polis, çiftçi, şoför, öğrenci, esnaf ve öğretmen gibi toplumun çeşitli kesimleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kamera karşısına geçti.

Topçular Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Ayşe Oral'ın hazırladığı proje kapsamında, İstiklal Marşı'nın 41 mısrasının toplumun çeşitli kesimlerince seslendirildiği klip hazırlandı.

"Diyarbakır- Hani tek yürek" yazısı ve özel eğitim öğrencisi Turahan Bodur'un okuduğu ilk mısra ile başlayan klipte İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, Hani Belediye Başkan Yardımcısı Hicran Çiftçioğlu gibi çeşitli kurum ve kuruşların temsilcileri ile aşçı, çiftçi, fırıncı, oto tamircisi, marangoz, hizmetli, imam, manav gibi çeşitli meslek gruplarını temsilen vatandaşlar da yer alıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin de seslerine yer verilen klip, Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözü ile sona eriyor.