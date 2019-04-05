Hani Belediyesi HDP'den AK Parti’ye geçti 05.04.2019 19:17

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Doğu ve Güneydoğu'da büyük oy kaybı yaşadı. Diyarbakır’ın Hani ilçesi, HDP yönetiminden AK Parti’ye geçti. Halk terör değil, hizmet belediyeciliğine destek verdi. 32 bini aşkın nüfusuyla, Diyarbakır’ın gözde ilçesi Hani'de 2014'ten bu yana HDP yönetimi görevdeydi. Terör soruşturması kapsamında belediyeye kayyum atandı. Son yerel seçimde ilçedeki tablo değişti.