Hangi milletvekillerinin vekillikleri düştü? Meclis'teki milletvekili sayısı düştü 02.04.2019 12:07

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu. AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 8, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili, yerel seçimlere katıldı. Seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 günde tercihte bulunacaklar. Belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurulun bilgisine sunulacak. CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 2 ve HDP'den 3 milletvekili, belediye başkanlıklarını kazandı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı seçildi.

İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada yine bir kadın adayla yarıştı. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile başa baş bir mücadele yürüten Hürriyet, ipi göğüsleyen isim oldu.

HDP'den ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van'dan, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars'tan belediye başkanı seçildi.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Mustafa Savaş AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti.

CHP'den ise Bursa Milletvekili Erkan Aydın Osmangazi Belediye Başkan adayı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ordu Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kaybetti.

HDP'den kazanan 3 milletvekili dışında kalan 5 isim ise sandıktan çıkamadı. Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl'den, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli'den, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Balıkesir'den, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Bağcılar'dan, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara Çankaya'dan yarıştığı belediye başkanlıklarını kaybetti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta da girdikleri seçim bölgelerinde belediye başkanlıkları yarışından galibiyetle çıkamadı.

-GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULACAK

Seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 günde tercihte bulunacaklar. Belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurulun bilgisine sunulacak.

CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.