Hangi işçinin ne kadar izin hakkı var? 08 Nisan 2018, Pazar

Hangi işçinin ne kadar izin hakkı var? Ev taşıyan kaç gün izin kullanabilir? Yıllık izin hakkım ne kadar? Doğum izni kaç gün? Eşi doğum yapan kaç gün izin kullanabilir? Evlilik izni ne kadar? gibi sorularınızın cevaplarını A Haber sizin için yanıtladı. İşte o cevaplar...