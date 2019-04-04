Hangi başkan kaç günde mazbata aldı? 04.04.2019 13:19

Ekrem İmamoğlu, henüz itiraz süreci işlerken ve oyların yeniden sayımı sürerken yangından mal kaçırırcasına kendisini başkan ilan ederek büyük bir skandala imza attı. Resmi sonuçlar açıklanmadan mazbata ısrarıyla algı operasyonu yapmak isteyen İmamoğlu’nun bu ısrarı A Haber ekranlarında değerlendirildi. Peki hangi başkan mazbatasını ne zaman aldı? İşte İmamoğlu’nun mazbata ısrarına delillerle cevap…