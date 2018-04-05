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Hande Yener de oradaymış! İşte Ortaköy'deki dehşet anları...

04 Nisan 2018, Çarşamba

Ortaköy'de bir gece kulübünün önünde 1 kişinin ölümü iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

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