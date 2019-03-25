Handan Toprak'tan İmamoğlu'na rest: Çekilmiyorum vuracak mısın? 25.03.2019 15:10

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar mitinginde yaptığı tehditvari çekilme çağrısına DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'den sert cevap geldi. Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. Benli, ''"Son uyarımdır" "Çekil" diyen @ekrem_imamoglu'na cevabımdır: Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?'' ifadelerini kullandı.