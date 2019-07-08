E-5 otoyolu Pendik mevkiinde içinde hamile kadın olan araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Araca saldıran şüphelinin elini sıkan polis amiri açığa alındı.
Hamile kadının olduğu araca saldıran zanlılar ile el sıkışan polis açığa alındı08.07.2019 16:13
- Zehir tacirlerine ağır darbe! Muğla'da 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi: Piyasa değeri 50 milyon lira
- Başkan Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
- Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
- Son dakika haberi: Çığ altında kalan kayıp dağcının 8 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı
- Hamile kadının olduğu araca saldıran zanlılar ile el sıkışan polis açığa alındı
- Mansur Yavaş'ın A Takımı'ndan Gökçek'in evine baskın! Melih Gökçek canlı yayında baskına dair açıklamalarda bulundu (Video)
- Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi Nazlı Öz hakkında suç duyurusunda bulundu
- Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı! Babasını darbeden...
- Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı
- Bursa'da zincirleme kaza Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı
- 8 Temmuz TEİAŞ Bursa'da elektrik ne zaman gelecek, neden kesildi? Bursa son dakika elektrik kesintisi haberleri
- AK Parti'den Merkez Bankası'ndaki görev değişimi ile ilgili flaş açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.