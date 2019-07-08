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Hamile kadının olduğu araca saldıran zanlılar ile el sıkışan polis açığa alındı

08.07.2019 16:13

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde içinde hamile kadın olan araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Araca saldıran şüphelinin elini sıkan polis amiri açığa alındı.


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