Son dakika... Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler ilk duruşmada tahliye edildi (Video)30.07.2019 12:27
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