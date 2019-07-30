Haberler Web TV Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler ilk duruşmada tahliye edildi (Video)

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler ilk duruşmada tahliye edildi (Video)

30.07.2019 12:27

Son dakika... Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.


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