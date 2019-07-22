Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku 22.07.2019 10:57

İstanbul Pendik'te trafikte yaşanan tartışma sonrası içinde hamile bir kadının da bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel haklarında verilen tutuklama kararının ardından bir şok daha yaşadı. Sahibi oldukları Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklava firması tarafından açılan dava sonrası Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi. Kararın ardından Seydioğlu Baklava'ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.