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Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şüpheliler hangi suçtan yargılanacaklar? (Video)

09.07.2019 13:24

Kartal'da içinde hamile bir kadının olduğu araca saldıran trafik magandalarına yönelik tepkiler giderek çoğalıyor. Açılan soruşturma sonrası tutuklanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in hangi suçtan yargılanacakları merak ediliyor. TÜRKAD ceza komisyonu üyesi Av. Hadi Dündar bu konuyla ilgili hukuki yönden açıklamalarda bulundu. Av. Hadi Dündar, " "Hamile bir kadına işlenmiş bir suçun cezası arttırılır. Kamu vicdanı böyle olaylarda çok etkileniyor. Eğer kamunun böyle bir olaydan haberdar olmasaydı, 2-3 günlük bir ceza sonrası suçlular serbest bırakılabilirdi. Fakat bu olay kamuda çok etki yarattı ve kamu vicdanına zarar verdi. Özellikle de hamile olan kadınlara işlenen cezalar daha arttırılıyor. Çünkü başka bir canın hayatı da söz konusu. Avrupa'da bu konu çok daha hassas. Bir bağırma veya bir korkuyla o çocuk hayatını kaybedebilirdi. Bu tür olaylarda cezalar daha fazla arttırılmalıdır." dedi.


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