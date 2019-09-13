Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı (Video) 13.09.2019 12:25

Pendik'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklava dükkanları kapanmaya başladı. Kaynarca'daki şubeleri kapatılırken vatandaşlar, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı" dedi.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

"MÜŞTERİ OLMAYIŞINDAN DOLAYI KAPANDI"

Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

NE OLDU?

6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. Görüntülerin yayınlanmasıyla iki zanlı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar vermişti.