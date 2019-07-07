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Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı

07.07.2019 19:58

Pendik'te bir trafik magandaları tartıştığı sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı. Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp, otomobilin aynasını kırdı. Saldırı anında otomobilde olan hamile Ayfer Bahçıvan yaşadığı dehşeti anlattı.


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