Pendik'te bir trafik magandaları tartıştığı sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı. Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp, otomobilin aynasını kırdı. Saldırı anında otomobilde olan hamile Ayfer Bahçıvan yaşadığı dehşeti anlattı.
Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı07.07.2019 19:58
- Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı
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