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Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen şahıs adliyede

27.04.2019 11:26

Adana’da sinir krizi geçiren 8 aylık hamile eşini kendine getirmek için tokatlaması sonucu doğmamış bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen koca, adliyeye sevk edildi.


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